New York (dpa) - Die Sängerin Ariana Grande (24) hat sich mit Pete Davidson (24) verlobt. Das bestätigte der Schauspieler am in der «Tonight Show» von Moderator Jimmy Fallon.

«Du hättest dich nicht mit Ariana Grande verloben müssen, nur um in unsere Show zu kommen», scherzte Fallon gleich zur Begrüßung. «Habe ich aber doch gemacht», antwortete Davidson.

Der etwas überraschte Moderator gratulierte dem 24-Jährigen mit Handschlag unter dem Jubel des Studiopublikums. «Ich fühle mich, als hätte ich einen Wettbewerb gewonnen, das ist schon etwas krank», fügte Davidson grinsend hinzu. Die ganze Aufregung um eine mögliche Hochzeit verstehe er nicht. «Warum kümmert es die Leute? Es ist doch etwas verrückt. Der Präsident versucht sich selbst zu begnadigen, sollten wir uns nicht darum kümmern?», so der Schauspieler, der zum Ensemble der Comedyshow «Saturday Night Live» gehört.