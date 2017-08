Moskau (dpa) - Die russische Operndiva Anna Netrebko (45) ärgert sich über Angaben der Zeitschrift «Forbes» zu ihren angeblichen Einkünften. «Eure Angaben stimmen nicht! Hört auf zu lügen!», empörte sich die Sängerin auf Facebook. Die russische Ausgabe von «Forbes» hatte Netrebkos Einnahmen der letzten zwölf Monate auf 7,5 Millionen US-Dollar (6,34 Millionen Euro) kalkuliert. Sie sei damit die bestbezahlte russische Künstlerin.

«Ich beschwere mich nicht über mein Einkommen, aber Eure Zahlen sind EINFACH LACHHAFT!», schrieb der in Wien lebende Weltstar. Auf der Rangliste war die Sopranistin die einzige Vertreterin der klassischen Musik. Ihre Anhänger ärgerten sich in Kommentaren vor allem darüber, dass Netrebko in einem Atemzug mit altgedienten russischen Popstars wie Filipp Kirkorow und Grigori Leps genannt wurde.