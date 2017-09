Berlin (dpa) - Hollywoodstar Angelina Jolie (42, «By the Sea») leidet auch ein Jahr nach der Trennung von Ehemann Brad Pitt (53) immer noch unter dem Single-Dasein.

«Mir gefällt nichts daran. Es ist nicht etwas, was ich wollte», sagte die Schauspielerin und Regisseurin dem «Berliner Kurier» (Mittwoch). «Es ist nur schwer.» Jolie hatte im September 2016 die Scheidung eingereicht. In der ersten Zeit habe sie sich ausschließlich um ihre Kinder kümmern wollen und müssen, sagte sie. «Jetzt fange ich wieder an, die richtige Balance zwischen Heimleben und Beruf zu finden. Jede Mutter weiß, wie schwierig das ist. Und ich tue mich damit besonders schwer», sagte sie beim Interview zu ihrem neuen Film «Der weite Weg der Hoffnung».