Los Angeles/London (dpa) - Auch nach einer Zwillingsgeburt sind die frischgebackenen Eltern Amal und George Clooney noch zum Scherzen aufgelegt. «Ella, Alexander und Amal sind alle gesund, glücklich, und es geht ihnen gut», ließ das Promi-Paar am Dienstag von einem Sprecher mitteilen.

Und der Vater? «George ist betäubt und sollte sich in einigen Tagen wieder erholen.» Natürlich ein Witz, aber vielleicht mit einem Fünkchen Wahrheit.

Mit 56 Jahren ist der Hollywood-Star nun erstmals Vater geworden, und das gleich im Doppelpack. Vor wenigen Jahren hatten viele noch bezweifelt, dass der zweimal zum «Sexiest Man Alive» gekürte Leinwandstar jemals sein Junggesellendasein aufgeben würde. Davon konnte ihn erst die britisch-libanesische Menschenrechtsanwältin Amal Alamuddin abbringen. 2014 gab sich das Traumpaar in Venedig das Jawort. Ihre Schwangerschaft war Anfang des Jahres offiziell bekannt geworden. Auch für die 39-Jährige sind es die ersten Baby-Freuden.

Und prominente Freunde freuen sich mit. «Meinen Glückwunsch, George und Amal, oder wie ich euch jetzt nenne, Ocean's Four», witzelte die Komikerin Ellen DeGeneres bei Twitter, mit Blick auf Clooneys Rolle in der Gaunerkomödie «Ocean's Eleven». Das Anne Frank Center, eine US-Menschenrechtsorganisation in New York, gratulierte in einem Glückwunsch-Tweet in dieser Reihenfolge: «Die Menschenrechtsanwältin Amal Clooney, eine Pionierin für Flüchtlinge, und ihr Ehemann George sind Eltern der Zwillinge Ella und Alexander.»

Wer kam zuerst - Ella oder Alexander? Wie viel wiegt der Clooney-Nachwuchs? Wie groß sind die Zwillinge? Außer den beiden klassischen Namen haben die Eltern nichts weiter preisgegeben. Auch den Geburtsort behielten das Paar und sein Sprecher zunächst für sich. Der britischen Zeitung «Daily Mirror» zufolge erblickten sie nicht etwa in Kalifornien, sondern im Londoner Chelsea and Westminster Hospital das Licht der Welt.

Schon kurz nach der Hochzeit hatte der Oscar-Preisträger Clooney («Syriana», «Argo») sein Haupt-Domizil von Hollywood ins ländliche England verlegt. Ihr Anwesen in der Grafschaft Berkshire ist rund eine Autostunde von London entfernt.

Bis zuletzt war das politisch engagierte Paar um die Welt gereist, hatte sich auf roten Teppichen und bei Konferenzen gezeigt. Im März machte sich die Anwältin noch bei den Vereinten Nationen in New York für strafrechtliche Ermittlungen gegen Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) stark. Amal Clooney vertritt ehemalige Geiseln, die von IS-Kämpfern entführt und von denen einige auch vergewaltigt wurden.