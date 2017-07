Die Tour de France ist vorbei. Die Retour le Tour kommt und bringt uns wieder das Geräusch der Klatschpappen mit. Die Anfeuerungshilfe aus faltbarer Pappe ist nicht etwa eine Erfindung kreativer Werbeleute, sondern damit wurde schon vor 500 Jahren Krach gemacht.

Düsseldorf. Die Klatschpappe gehört zu den Erfindungen, die genial, weil sie so einfach sind. Ein Stück Pappe in DIN A 3 Größe mit Falznuten versehen. Gefaltet erzeugt die Pappe beim Schlagen ein gut vernehmbares Geräusch. Bei Sportveranstaltungen wird die Klatschpappe gerne vom Veranstalter an Zuschauer verteilt, damit diese so richtig schön laut Stimmung erzeugen und den Sportler zu Höchstleistungen antreiben. Oftmals ist Werbung aufgedruckt, der Veranstalter lässt sich den Stimmungsmacher gerne von einem Sponsor bezahlen. So haben alle was davon. Veranstalter, Sponsor, Zuschauer und Sportler.

Doch wer meint, die Klatschpappe sei eine Erfindung kreativer Werbefachleute irrt ein wenig. Zwar sollen die Applausverstärker 2004 von einer großen Sportmarketingfirma zum ersten Mal in großer Zahl beim Spiel Hertha BSC gegen Bayer Leverkusen im Olympiastadion verteilt worden sein, der exakte Ursprung ist aber nicht belegt. Doch ab da machte die Klatschpappe ihren Siegeszug um die Welt. Beim Super-Bowl, dem Sportevent in den USA schlechthin wird sie sogar in XXL-Format verteilt. Groß, größer, Amerika eben. Das Geschäft mit den faltbaren Kartons läuft noch immer. Es muss auch nicht immer eine stadionfüllendes Ereignis sein. Ab zehn Stück sind die Anfeuerungshilfen im Internet erhältlich. Selbst der klitzekleine Verein kann so sein Publikum kostengünstig damit ausstatten.

Klatschpappen im Einsatz. Beim Basketball amüsieren sich im Mai 2017 Martin Winterkorn (vorne l), der 1. Vizepräsident Dieter Mayer (hinten l) und Präsident Uli Hoeneß von Bayern München.

Eigentlich ist das Schlaginstrument jedoch viel älter. Schon im 12. Jahrhundert wurde es erwähnt und hatte einen etwas anderen Zweck. Auch heute noch findet die Pritsche oder Klatsche, wie die Klatschpappe auch genannt wird, im Brauchtum und im Theater Verwendung und zwar in seiner heiteren Form. Bejubelt wird aber in diesen Fällen damit niemand.

Die Klatsche als Züchtigungsinstrument

Narren oder Spaßmacher unterhielten im frühsten Mittelalter auf Jahrmärkten das Volk. Mit der Pritsche verschafften sie sich laut Gehör und vermöbelten zum Spaß des Publikums auch schon mal nichts ahnende Bürger. Aus dieser mittelalterlichen Narrenfigur entwickelten sich verschiedene Zweige des Pritschenmeisters. Auf Schützenfesten sorgte er für Zucht und Ordnung und führte den Schützenzug an. Sie kamen weit rum, waren gebildet und schrieben ihre Eindrücke in Versen und Geschichten nieder.

Verloren gegangen ist im Laufe der Jahrhunderte die Verwendung des Wortes pritsch, als etwas, das weg oder fort ist. Denn mit der Pritsche wurden Halunken und Betrunkene auf Schützenfesten vetrieben. Wenn jemand gepritscht ist, so war er fortgejagt worden. Der Pritsch war ein mit einem Geräusch verbundener Schlag. (Wörterbuch der deutschen Sprache, Joachim Heinrich Campe, 1809)