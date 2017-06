München (dpa) - Die Schauspielerin Katy Karrenbauer wünscht sich die Ehe für alle. Sie habe viele schwule Freunde, die sagten: «Ich möchte verheiratet sein, ich möchte nicht verpaart werden», erzählte die 54-Jährige am Rande des Münchner Filmfests. «Das kann ich total nachvollziehen.»

Von 1997 bis 2007 spielte Karrenbauer in der TV-Serie «Hinter Gittern - Der Frauenknast» die Rolle der lesbischen Gefängnisinsassin Christine Walter.

Im Frühjahr 2017 schlüpfte sie noch einmal in ihre Paraderolle und drehte einen Werbeclip für die US-Serie «Orange Is The New Black», die sich ebenfalls um den Alltag in einem Frauengefängnis dreht. «Ich bin selbst Fan», so Karrenbauer am Montagabend über die Serie des Streamingdienstes Netflix.