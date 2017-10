Berlin (dpa) - Joko Winterscheidt (38) schwimmt sich frei. Seit 2009 stand der Entertainer praktisch immer mit seinem Dauerpartner Klaas Heufer-Umlauf (34) auf der Bühne, damals noch beim Musiksender MTV. Danach machten die beiden als Duo bei ProSieben Karriere. «17 Meter», «Das Duell um die Welt» oder «Circus HalliGalli» hießen ihre Sendungen. Nicht alles, was sie anfassten, wurde zu Gold. Jetzt trennen sich die Wege der beiden so langsam. An diesem Samstag moderiert Winterscheidt allein die TV-Sause «Beginner gegen Gewinner». Der Deutschen Presse-Agentur sagte Winterscheidt, warum das so ist.

Frage: Mal wieder eine neue Samstagabendshow - wer hat die Idee zu verantworten?

Antwort: Dazu machen wir eine kleine Zeitreise. Als Klaas und ich einmal «Die beste Show der Welt» gemacht haben, war ein Bestandteil auch die Showidee «Dabei sein ist teuer» - dieses Vehikel haben wir genutzt, um über ein neues Konzept für den Samstagabend nachdenken zu können.

Frage: Kann man so eine Idee einfach zu einer neuen abendfüllenden Show aufblasen?

Antwort: Aufblasen ist gar nicht notwendig - die Sendung gewinnt allein durch die Sportarten. Du guckst sechs Veranstaltungen wie Formel 1, Fußball, Tischtennis, 400-Meter-Lauf oder Weitsprung in einer Show. Davon waren auch die Verbände und Protagonisten begeistert - für uns ein purer Home Run. Tischtennisspieler Timo Boll oder Fußballer Arne Friedrich müssten sich eigentlich gar nicht in so eine Show stellen - aber die hatten richtig Bock darauf.

Frage: Können wir diese Show jetzt für Sie als Befreiungsschlag in der Beziehung mit Alter Ego Klaas werten?

Antwort: Nein - als wir «Circus HalliGalli» aufgegeben haben, haben wir festgestellt: Das war der richtige Schritt, bevor wir an den Punkt kommen, uns selber zu kopieren. Ich habe mich ja nicht von Klaas getrennt, wir machen jetzt halt auch noch solo Shows auf ProSieben.

Antwort: Aber das Doppel «Joko & Klaas» ist doch eine Marke - die aufzubrechen, ist ein Risiko.

Antwort: Auch das nicht. Wir haben schon bei «Circus HalliGalli» gemerkt, dass die Moderation der klassischen Late Night Show eher bei Klaas liegt und der Unterhaltungs- und klassische Showpart meiner ist. Ich bin in der Zeit von «Wetten, dass..?» und der «Wok-WM» groß geworden und, ich will wollte immer schon eine Sendung für die ganze Familie machen, für die 4- bis 80-Jährigen. Und das ist uns gelungen.