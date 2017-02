Düsseldorf (dpa) - Schauspielerin Iris Berben fordert von ihrer Branche, eine Haltung zu populistischen Parteien und zu Politikern wie US-Präsident Donald Trump zu haben und diese auch öffentlich zu vertreten. «Künstler wie wir können unsere Popularität nutzen und sollten das tun, wir können Themen auf ein Podest heben», sagte die 66-Jährige am Donnerstagabend am Rande der Gala für den Deutschen Fernsehpreis in Düsseldorf. Es sei möglich, Sorgen und Zweifel in Interviews, in Drehbüchern und auch bei Preisverleihungen auszudrücken und auf Missstände hinzuweisen. «Wir sind ja nicht nur Schauspieler, wir sind auch Bürger dieses Landes», sagte Berben der Deutschen Presse-Agentur.

Der Deutsche Fernsehpreis wurde am Donnerstagabend zum zweiten Mal in Düsseldorf vergeben. Ausgezeichnet wurden unter anderem die besten Leistungen von TV-Schauspielern sowie die besten Filme und Drehbücher.