Frankfurt/Main (dpa) - Die Moderatorin und Sängerin Ina Müller wäre gern Einzelkind gewesen. «Es war immer laut, immer war Action, immer war Kampf, immer war Teilen», sagte sie am Sonntag in einem Interview mit dem Privatsender Hit Radio FFH in Bad Vilbel.

Sie hat vier Schwestern, zwei von ihnen haben sich ebenso wie die 51-Jährige bewusst gegen das Kinderkriegen entschieden. Sie ist mit dem 16 Jahre jüngeren Sänger Johannes Oerding liiert, die beiden leben in Hamburg in getrennten Wohnungen. «Es ist schön, in einer Stadt zu wohnen, aber jeder hat seinen Raum.»

Ihrer Meinung nach entschuldigen sich Frauen zu häufig, sie selbst sei keine Ausnahme. «Der Mann findet sich viel schneller perfekt. Der kommt doch nicht auf die Idee, sich von hinten im Spiegel anzuschauen.»