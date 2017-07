Berlin (dpa) - Im Fernsehen herrscht Sommerpause, eine Wiederholung jagt die nächste. Die neue TV-Saison beginnt im Spätsommer, wenn die werbetreibende Wirtschaft mehr Geld in die Hand nimmt, um Spots zu schalten.

Das gibt Gelegenheit, um zu bilanzieren, was im abgelaufenen Fernsehjahr zwischen September 2016 und Juni 2017 erfolgreich lief und welche Sendungen beim Publikum durchfielen. Eine nicht repräsentative Übersicht der Unterhaltung und Fiction-Stoffe - Nachrichten und Sport sind bei der Betrachtung nicht berücksichtigt.

FILM:

Überraschungserfolge stehen gegen viel Graubrot ohne besondere Nachhaltigkeit. Zu den Coups des Jahres gehören die ARD-Filme über Reformator Martin Luthers Frau «Katharina Luther» am 22. Februar mit 7,28 Millionen Zuschauern oder der Justizfilm «Terror - Ihr Urteil» von Ferdinand von Schirach am 17. Oktober mit 6,88 Millionen. Auch dass ZDF punktete mit dem historischen Hotel-Zweiteiler «Das Sacher. In bester Gesellschaft» im Januar mit gut sechs und gut sieben Millionen Zuschauern und mit Krimidramas wie «Kommissaar Clüver» mit 7,33 Millionen oder «Die Toten vom Bodensee» mit acht Millionen.

Etliche eigenproduzierte Filme blieben aber im Niemandsland hängen und kamen auf etwa drei Millionen Gewohnheitszuschauer, vor allem im Ersten am Mittwochabend. Auch der zweite Ferdinand-von-Schirach-Film, «Der weiße Äthiopier» mit Jürgen Vogel, reiht sich in die Reihe von Produktionen ohne großen Nachhall ein - rund 3,7 Millionen Zuschauer schalteten kurz vor Weihnachten ein. Und wenn das ZDF montags mal keine Krimistoffe zeigt, sacken die Einschaltquoten auch gleich ab. Mäßig lief auch angesichts des Riesenwirbels die «Winnetou»-Reihe an Weihnachten bei RTL. Sie startete mit rund 5,1 Millionen Zuschauern und endete bei noch knapp 3,5 Millionen. Ein Reinfall waren die «Neandertaler» auf RTL II. Die letzten beiden Folgen im September verfolgten nur 580 000 und 500 000 Zuschauer.

SERIEN:

Der Knüller des Jahres war eindeutig die «Charité»: Mit 8,32 Millionen Zuschauern beim ersten von sechs Teilen am 21. März stellte die ARD alle anderen Serien-Neuproduktionen in den Schatten. Auch die anderen Folgen bewegten sich über dem Niveau von sechs Millionen - eine eindeutige Antwort auf Netflix und Co., dass auch etablierte Medien Fictionstoffe seriell erzählen können - die Produktion einer zweiten Staffel über die prominente Berliner Klinik kündigte das Erste schon einen Tag nach Ausstrahlung der ersten Folge an.

Die Schattenseite: Fast alle anderen neuen Serien, ob eigenproduziert oder eingekauft, funktionierten mehr recht als schlecht. Dazu gehörte im Ersten auch die Versicherungs-Story «Frau Temme sucht das Glück». Aus dem Privat-TV lassen sich diverse Lizenz-Titel aufreihen, die nicht in ihr Publikum fanden, zum Teil wohl auch, weil sie schon bei Bezahlmedien zu finden waren: «Chicago PD», «Chicago Med», «Chicago Fire» (Vox), «Containment», «Empire», «Limitless» (ProSieben), «Crime Scene Riviera» und «Elementary» (Sat.1) sind nur einige Beispiele.