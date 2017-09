München (dpa) - «Tatort»-Ermittler Hans-Jochen Wagner hatte nach eigenen Worten noch nie Stress mit der Polizei. «Ich war immer ein braver Junge - oder ich habe mich nicht erwischen lassen», sagte er dem «Münchner Merkur».

«Aber letztens hat die Polizei bei mir zu Hause in Berlin an der Tür geklingelt. Ich frage: Was ist los? Sagt der Polizist: 'An Ihrem Auto is det Fensta offen!'» Wagner (48) spielt am Sonntag (1. September) im neuen «Schwarzwald-Tatort» die Rolle des Ermittlers Friedemann Berg.

Ein Krimifan ist Wagner nicht gerade: «Sagen wir so: Es ist eine Art Hassliebe», sagte er in dem Interview. «Die meisten meiner Kollegen machen ja Krimis, es gibt aber große qualitative Unterschiede. So wie es bei Büchern den Arztroman gibt, aber auch Dostojewski.»