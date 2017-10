Berlin (dpa) - Halloween entwickelt sich in Deutschland zu einer Art zweiter Karneval. Oder hat der Brauch im Herbst den närrischen Tagen im Frühjahr möglicherweise schon längst den Rang abgelaufen?

RUNDE 1 - TRADITION: Sowohl Karneval (als letzte Sündhaftigkeit, ehe die vorösterliche Fastenzeit beginnt) als auch Halloween (Kurzform von «All Hallows' Eve», der Abend vor Allerheiligen) stehen in Verbindung mit christlichen Feiertagen. Doch gab es auch schon heidnische Feste, die beiden ähnelten. Im Frühjahr vertrieben die Germanen böse Geister und den Winter, im Herbst zogen nach dem Glauben der britischen Kelten Verstorbene zwischen Totenreich und irdischer Welt mit Dämonen umher. Was war früher? Kann nicht ohne Zweifel geklärt werden, daher in der ersten Runde ein neutrales 1:1.

RUNDE 2 - KOSTÜME: Hexengewänder, Piratenhüte und andere Maskierungen gehen vor allem zu Fasching über den Ladentisch. Der Verband der Spielwarenindustrie errechnete für die Saison 2015/16 einen Umsatz von knapp 289 Millionen Euro - lediglich 10 Prozent davon entfielen auf Halloween. Und auch am Verhüllungswillen der Deutschen hapert es im Herbst, denn die Meinungsforscher von YouGov haben in einer vergleichenden Umfrage 2015 herausgefunden: Nur 6 Prozent verkleiden sich an Halloween, an Fasching 14 Prozent. Helau, Alaaf - und die Führung für Karneval, 2:1.

RUNDE 3 - POLITIK: Das Lieblingsziel der Karnevalisten und ihrer Mottowagen war zuletzt US-Präsident Donald Trump - mal griff er der Freiheitsstatue unter den Rock, mal trampelte er als Elefant im Porzellanladen. Politisch war Fasching schon eh und je - so wurden mit den Garden und Karnevalsprinzen einst Soldaten und der Adel auf die Schippe genommen. An Halloween sind politische Statements weniger bekannt. Karneval baut seinen Vorsprung aus, 3:1.

RUNDE 4 - ZUCKRIGES: «Süßes oder Saures» an Halloween und Kamelle in der Faschingszeit - zuckrig wird's zu beiden Gelegenheiten. Für 2016 errechneten die Marktforscher von Nielsen für die Halloween-Zeit (zwei Wochen vorher plus Halloween-Woche) einen Süßigkeiten-Umsatz von mehr als 860 Millionen Euro. Obendrein gibt es für die Kinder an der Haustür aber sicher auch noch Naschereien, die schon einige Zeit in der Schublade gelegen haben. Zu Fasching wird's auch mächtig süß, aber laut Nielsen nicht ganz so sehr wie zu Halloween. Dafür regnet's im Karneval Süßigkeiten von den Motivwagen. Also, Zucker hier, Zucker da, da gibt es keinen Gewinner, 4:2.