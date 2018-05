Windsor (dpa) - Winkend fahren Prinz Harry und Meghan in einem blauglänzenden Cabrio durch die Abendsonne. Es ist der letzte öffentliche Auftritt an ihrem Hochzeitstag. Schick und klassisch ist der Jaguar - und doch anders.

Das ursprünglich aus dem Jahr 1968 stammende Modell ist inzwischen mit einem Elektromotor ausgestattet. Ein Balanceakt zwischen Moderne und Tradition - das ist so etwas wie das Leitmotiv dieses Paares und seiner «Royal Wedding».

Das Wetter spielt perfekt mit. Alles andere hat der Palast bis auf die Minute genau durchgeplant. Und exakt nach Plan läuft die Feier auch ab. Selbstverständlich ist das nicht: Vorab gab es Ärger um die Verwandtschaft der US-Amerikanerin Meghan, die teils so gar nichts vom strikten Verhaltenskodex der britischen Royals hält. Überraschungen bietet diese Hochzeit aber auch ohne Pannen.

Da ist der afroamerikanische Bischof, dessen feurige Predigt steife Briten staunen lässt und liberale Kommentatoren begeistert. «Zwei junge Menschen haben sich verliebt, und wir sind alle hier», sagt Michael Curry von der US-Episkopalkirche. «Die Liebe hat Macht.» Er zitiert Martin Luther King, richtet sich gegen Hass und Rassismus. Im Anschluss singt ein Gospelchor «Stand By Me». So etwas hat die spätgotische St.-Georgs-Kapelle wohl noch nicht gesehen.

Auch 600 Gäste der Trauzeremonie bieten Gesprächsstoff. «So bunt», schwärmen viele. Von Meghans Familie ist nur ihre Mutter Doria Ragland da, aber Freunde und Kollegen hat die Ex-Schauspielerin reichlich eingeladen. Natürlich sind auch viele mehr und weniger bekannte Royals da sowie die britischen Top-Promis aus Film, Musik und Sport. Hollywoodstar George Clooney streichelt den Arm seiner Frau, der britisch-libanesischen Top-Anwältin Amal Clooney. Idris Elba winkt den Schaulustigen zu, David und Victoria Beckham werden bejubelt, der Schmusesänger James Blunt blinzelt in die Sonne, die US-Moderatorin Oprah Winfrey kommt in einem rosa Kleid mit mächtigem Hut.

Pippa, die Schwester von Harrys Schwägerin Kate, trägt dezentes Mintgrün - sieben Jahre ist es her, dass ihr enges, weißes Kleid bei Kate und Williams Hochzeit ihr den Beinamen «Her Royal Hotness» einbrachte. Auch Superstar Elton John ist gekommen. Er war mit Harrys Mutter Diana befreundet, bei ihrer Beerdigung 1997 rührte er mit «Candle in the Wind» die Welt zu Tränen. Beim Empfang nach der Trauung tritt er auf - ein persönlicher Wunsch Harrys, wie britische Medien wissen wollen.