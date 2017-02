«Familienfest» erhält Deutschen Fernsehpreis als bester Fernsehfilm

Düsseldorf (dpa) - Das Patchworkdrama «Familienfest» hat am Donnerstagabend den Deutschen Fernsehpreis als bester Fernsehfilm gewonnen. In der ZDF-Produktion kehrt Lars Eidinger als todkranker Sohn zu seiner zerrütteten Familie zurück, um den 70. Geburtstag seines Vaters zu feiern. In der Kategorie setzte sich «Familienfest» gegen den Spielfilm «Das weiße Kaninchen» zum Thema Pädophilie und Cybergrooming (SWR) ebenso durch wie gegen das Gerichtsdrama «Terror - Ihr Urteil» (ARD), die Sportstory «Duell der Brüder - Die Geschichte von Adidas und Puma» und den Thriller «Auf kurze Distanz».

Die YouTube-Mystery-Serie der Wuppertaler Marc Schießer und Marcel Becker-Neu wurde bei der mit dem Nachwuchspreis ausgezeichnet.

Insgesamt wurde der Deutsche Fernsehpreis in mehr als 20 Kategorien verliehen.