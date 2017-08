Berlin (dpa) - Facebook hat sich dafür entschuldigt, den aufsehenerregenden Eintrag von Dunja Hayali (43) entfernt zu haben, mit dem die ZDF-Moderatorin auf einen Pöbler reagiert hatte.

Der Netzschimpfer namens «Emre» hat nach Hayalis Angaben inzwischen für seine verbalen Entgleisungen auf ihrer Facebook-Seite in einem persönlichen Gespräch mit der ZDF-Moderatorin um Verzeihung gebeten.

«Liebe Follower, nachdem Emre sich beim ZDF gemeldet hat, habe ich gerade länger mit ihm telefoniert», schrieb Hayali auf Facebook. «Er hat sich für alles entschuldigt. Es tut ihm sehr leid, auch, dass er nicht nur mich, sondern auch andere mit seinen Worten verletzt hat. Seine Entschuldigung weiß ich sehr zu schätzen. Damit ist die Sache für mich erledigt. Das Posting wird gelöscht. Und jetzt alle: cool down...»

Am Dienstagabend hatte sich bereits das soziale Netzwerk Facebook dafür entschuldigt, dass es einen Hayali-Post gelöscht hatte, der sich inhaltlich und in der Wortwahl an «Emres» Vorlage orientierte. «Unsere Reporting-Systeme sind dafür entwickelt, Menschen vor Missbrauch, Hassrede und Mobbing zu schützen und wir bedauern, dass gelegentlich Fehler gemacht werden, wenn solche Reports bearbeitet werden - wie jetzt im Fall von Dunja Hayali. Wir wissen, dass es frustrierend sein kann, wenn solch ein Fehler passiert und entschuldigen uns hiermit dafür», teilte eine Facebook-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur mit.

Die Moderatorin aus Berlin, die sich im Netz immer mal wieder Pöbeleien ausgesetzt sieht, postete am Abend selbst ein «Update» zu einem Eintrag vom Dienstagnachmittag: «Facebook hat die Löschung des Beitrages rückgängig gemacht.» Zuvor hatte Hayali geschrieben: «Einigen von Ihnen ist es schon aufgefallen: Facebook hat den Beitrag zu Emre gelöscht.» Darunter postete sie den unleserlich gemachten Eintrag mit einem Hinweis von Facebook: «Wir haben den unten stehenden Beitrag entfernt, weil er nicht den Facebook-Gemeinschaftsstandards entspricht.»