Berlin (dpa) - Abschied von «Bella Block», Abschied von Mario Kopper, Abschied vom «Club der Roten Bänder» und der ZDF-Abschied von der Champions League - in der Fernsehsaison 2017/2018, die im September begann und im Mai endete, hörte die ein oder andere Ära auf.

Zu den Siegern gehören auf jeden Fall das Duell zwischen der Bundeskanzlerin und ihrem Herausforderer im Vorfeld des Bundestagswahlkampfs und die ein wenig im Schatten des unschlagbaren ARD-«Tatorts» stehenden ZDF-Krimis am Samstag oder Montag, die teilweise auf ähnliche Quoten kommen. Schwer einzuschätzen ist in Ermangelung von Zahlen die Präsenz der Streamingdienste. Eine kleine Bilanz zum Thema Fernsehen:

- 16 Millionen: So viel Publikum hat gewöhnlich nur ein EM- oder WM-Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Auf diesen Wert brachten es aber auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihr Herausforderer Martin Schulz (SPD) Anfang September, jedoch verteilt auf fünf Sender - mit 9,3 Millionen hatte das Erste in diesem Fall die Nase vorn. 16 Millionen reichten auch aufgrund fehlender sportlicher Großereignisse zum Saisonrekord. Zum Vergleich: Den Münster-«Tatort» am 19. November sahen 12,89 Millionen und das Ausscheiden des FC Bayern München aus der Champions League im April 11,64 Millionen im ZDF, wo die Champions League jetzt nicht mehr zu Hause ist.

- das ZDF-Krimidrama: häufig unterschätzt, weil es im Schatten des ARD-«Tatorts» steht, aber oft ähnlich viel Publikum hat: Gleich zum Jahresbeginn brachte es der «Taunuskrimi» mit einem Zweiteiler auf 6,98 und 7,46 Millionen Zuschauer. Leonard Lansink kam mit seinem «Wilsberg» am 6. Januar sogar auf 8,31 Millionen, Natalia Wörner mit ihrer Reihe «Unter anderen Umständen» am 19. Januar auf 7,71 Millionen und «Die Toten vom Bodensee» mit Nora Waldstätten und Matthias Koeberlin ein paar Tage später auf 8,01 Millionen.

- die Kehrseite: Der Sat.1-Film am Dienstag wird kaum noch wahrgenommen. Die Gründe sind schwer nachvollziehbar, vielleicht sind sie darin zu suchen, dass der Münchner Privatsender zu selten, zu unregelmäßig auf den eigenproduzierten Film am Dienstag setzt und wenn, dann auf zu wenig relevante Stoffe. Die Liebeskomödie «Rockstars zähmt man nicht» mit Cristina do Rego und Tom Beck hatte im Spätsommer nur 1,49 Millionen Zuschauer, «Love is in the Air» Ende September lediglich 1,44 Millionen, der Veronica-Ferres-Film «Liebe auf den ersten Trick» im März 1,82 Millionen und der Zweiteiler «Der Staatsfeind» jeweils rund 2 Millionen.