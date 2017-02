Miami. Gute Laune, hypnotisierend grünblaue Augen und stets ein Lächeln auf den Lippen: Der 30-jährige Sebastian aus Köln ist „Der Bachelor“ der siebten Staffel und verdreht ab Mittwoch 22 liebeshungrigen Single-Ladys den Kopf.

Sebastian wurde am 1986 in Unna geboren und ist dort auch aufgewachsen. Heute wohnt er in Köln und betreibt mit seinem Onkel, dem ehemaligen Fußballprofi Peter Peschel, eine Werbeagentur. Mit dieser unterstützt er mittelständische Unternehmen bei deren Online-Präsenz. Daneben arbeitet der 30-Jährige als erfolgreiches Model für diverse namhafte Marken.

Ob Fitness, Beachsoccer oder Fußball - Sport ist Sebastians große Leidenschaft. Bei „Rot Weiß Ahlen“ kickte der aktive Beau jahrelang erfolgreich in der Junioren-Bundesliga und träumte davon, Fußballprofi zu werden. Eine Schulterverletzung ließ diesen Traum leider platzen, hielt ihn jedoch nicht davon ab, sich auch heute regelmäßig auszupowern.

Sebastian hatte bisher vier Beziehungen, die längste hielt sieben Jahre. Der begehrte Junggeselle ist seit knapp anderthalb Jahren Single - wider Willen: „Ich bin jetzt 30 Jahre alt und um mich herum entstehen Ehen und Familien. Bei mir hat es leider noch nicht geklappt. Deshalb hofft Sebastian in Florida endlich der Richtigen zu begegnen: „Es ist doch das Schönste, Zeit mit der Person zu verbringen, die man liebt. Momente und das Leben mit Jemandem zu teilen verdoppelt das Glück des Einzelnen“.

Ob der neue Bachelor in Miami das große Liebesglück findet? Am Mittwoch, 1. Februar startet "Der Bachelor" um 20.15 Uhr. RTL sendet die neue Staffel in insgesamt acht Doppelfolgen.

