Der PSV Eindhoven hat am Samstag in der niederländischen Ehrendivision 3:0 gegen VV Venlo gewonnen. Lennart Thy, der deutsche Stürmer von VVV, ist dabei zum besten Spieler des Spiels gewählt worden. Das Kuriose daran: Thy hatte gar nicht mitgespielt. Vielmehr wurde damit die Hochachtung des PSV-Anhänger vor dem 26-Jährigen und seiner begründetet Abwesenheit zum Ausdruck gebracht.

Hintergrund: Bei einem Leukämiepatienten wurde eine seltene Übereinstimmung mit Thys DNA festgestellt, deshalb spendete der ehemalige Bremer Fußballer in Absprache mit seinem Verein Blut, statt gegen Eindhoven aufzulaufen. 30.000 Anhänger erhoben sich dafür in der elften Minute (Thy trägt die Rückennummer 11) von ihren Sitzen und spendeten Applaus. Auch bei anderen Erstligaspielen gab es in der elften Minute Beifall sowie zahlreiche Spruchbänder. kup