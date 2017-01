Das gibt es auch Zehn Elche für Dänemark

Düsseldorf. Fünf junge Elche sind am Freitag in einem Naturpark in Dänemark ausgewildert worden. Zunächst sind die vier Kühe und ein Bulle auf einer Fläche von acht Hektar untergebracht – das entspricht etwa elf Fußballfeldern. Ab dem Frühsommer leisten die Elche fünf Artgenossen Gesellschaft, die schon seit Ende 2015 in dem Hochmoorgebiet Lille Vildmose zu Hause sind. Dann können sich die größten Hirsche der Welt auf rund 21 Quadratkilometern frei bewegen.



Mit den Tieren leben zum ersten Mal seit rund 5000 Jahren wieder Elche in relativ freier Natur in dem skandinavischen Land. Indem sie Bäume und Büsche abgrasen, helfen die Jungtiere, die natürliche Moorlandschaft im Naturpark zu erhalten. Im Nachbarland Schweden mag man über die Zahl der dänischen Elche schmunzeln. Schätzungen zufolge leben in Schweden um die 300 000 Elche.