Nüsse richtig zu knacken, ist eine Wissenschaft. Kein Wunder also, dass sich ein Professor an der TU Bergakademie Freiberg des Themas angenommen hat. Matthias Kröger, Leiter des Instituts für Maschinenelemente, Konstruktion und Fertigung, teilt alle Jahre wieder zur Adventszeit seine Leidenschaft fürs Nüsseknacken auch mit seinen Studenten. Bei den beliebten Weihnachtsvorlesungen zeigt und erklärt der 49-Jährige, wie man am besten durch die harten Schalen an die weichen Kerne kommt, ohne die Frucht kaputt zu machen. In diesem Jahr sind Nussknacker am 15. Dezember im Fokus.

Nussknacker gibt es in zahlreichen Formen, Farben und aus unterschiedlichen Materialien. Besonders gelungen findet der Ingenieur ein flaches Metallherz, mit dem man Walnüsse öffnet. „Einfach ist das Maß der Dinge. Das sind Lösungen, wo man sagt: Wow!“