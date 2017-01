Genug von schlechten Nachrichten? Etliche Zoos in den USA haben ein wirksames Gegenmittel: Sie liefern sich auf Twitter einen Wettstreit um das süßeste Tier; statt Politikern bevölkern Pandas, Rehkitze, Mini-Schildkröten und Orang-Utans das Netz. Losgetreten wurde der „#cuteanimaltweetoff“, als der National Zoo in Washington vor einigen Tagen ein Seehundbaby-Foto twitterte. Eine Twitter-Userin forderte daraufhin das Aquarium in ihrem Heimat-Bundesstaat Virginia auf, dem etwas entgegenzusetzen.



Das Virginia Aquarium konterte mit einer Otter-Fischadler-Kombo. Mittlerweile beteiligen sich Zoos aus allen Teilen der USA und dem Ausland an dem Wettstreit. Der Australia Zoo etwa brachte einen küssenden Koala ins Rennen, der Wiener Tiergarten Schönbrunn präsentierte Panda-Zwillinge. Und der Zoo Zürich wartet noch auf die Geburt seines Kandidaten – ein Elefantenbaby. Auch deutsche Zoos wurden schon auf Twitter aufgefordert, zu zeigen, was sie an knuddeligen Tieren zu bieten haben.