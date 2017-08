Nicht nur Tänzerinnen waren beim Notting-Hill-Karneval begeistert. Auch Dan Graham, eigentlich als Polizist im Einsatz, ließ sich hinreißen.

„You must be an undercover raver“, ruft der DJ von der Kanzel, nachdem er Dan Graham beim Notting Hill Carnival unter freiem Himmel hat tanzen sehen. Tanzen bei einer Party, das ist eigentlich nichts Besonderes.

In diesem Fall aber doch, denn Dan Graham ist Polizist – und eigentlich sollte er die Absperrungen bewachen. Aber warum sollte ein Polizist keinen Spaß bei der Arbeit haben? Graham tänzelt über den Asphalt, wedelt mit den Armen und legt einen perfekten Moonwalk hin. Ein Twitter-User filmt das Ganze und erntet haufenweise Likes und Retweets.

So ganz unbekannt ist Dan Graham in England für seine Tanzeinlagen dann übrigens auch nicht. Im Frühjahr hat er an der Talentshow „Britain’s Got Talent“ teilgenommen. Auch damals ist er in voller Montur aufgetreten und hat gezeigt: Uniform und Krawatte müssen auf einer Tanzfläche nicht deplatziert aussehen.