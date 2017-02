Die britische Liebe zum Schlangestehen („Queuing“) wird eigentlich traditionell als eine Spielart der etwas verschrobenen, aber doch gepflegten Umgangsformen auf der Insel geschildert. Als hohe Kunst gilt unter anderem das Einhalten des richtigen Abstands zum Vordermann. Aber womöglich kennt diese sehr spezielle Leidenschaft der Briten dann doch Grenzen.

„Skip the Line“ heißt eine neue App, die es Nutzern ermöglicht, live die Wartezeiten für beliebte Orte in London (wie Restaurants, Bars oder Sehenswürdigkeiten) anzugeben und so anderen das Schlangestehen zu ersparen. Beispielsweise postet ein Nutzer den Namen und Standort eines Cafés, in dem gerade Hochbetrieb ist, und gibt an, wie lange jemand warten müsste, um dort einen Tisch zu bekommen. Bisher ist die App allerdings noch wenig genutzt. Vielleicht stehen die Londoner doch lieber an?