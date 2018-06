Matias Tosi, Leiter der Grünen Zitadelle und Initiator der Kampagne «Otto bricht Rekorde» sitzt in Mitten tausender Vogelhäuser. Am 23. Juni 2018 soll in der Landeshauptstadt ein Weltrekordversuch unternommen werden und die weltweit längste Linie an Vogelhäusern entstehen.