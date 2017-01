Das gibt es auch Verständnis für Barron Trump

Chelsea Clinton (36) weiß, was es bedeutet, im Fokus der Öffentlichkeit aufzuwachsen. Darum ergreift sie jetzt Partei für den zehnjährigen Sohn von US-Präsident Donald Trump. „Barron Trump verdient die Chance, die jedes Kind hat – nämlich ein Kind zu sein“, schrieb die Tochter des früheren US-Präsidenten Bill Clinton (70) und der unterlegenen Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton (69) am Sonntag auf Twitter. Sie selbst war zwölf Jahre alt, als ihr Vater ins Weiße Haus einzog.



Offenbar reagierte die 36-Jährige auf Witze, die über den Zehnjährigen in den sozialen Netzwerken gemacht wurden. Während der Amtseinführung am Freitag hatte der Junge phasenweise gelangweilt gewirkt. Seiner Miene nach zu urteilen, beeindruckte ihn die feierliche Zeremonie nicht besonders.