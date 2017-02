Manfred Kick in seinem Tesla. Elon Musk hat angekündigt den Schaden am Fahrzeug des Mannes zu bezahlen.

Die Nachricht um die mutige Rettungsaktion eines Tesla-Fahrers bei München hat sich sogar bis zu Tesla-Chef Elon Musk durchgesprochen. Als der Mann aus Garching bei München einen bewusstlosen Fahrer vor ihm bemerkte, überholte er diesen und bracht mit einem waghalsigen Manöver beide Wagen zum Stehen. Dem anderen Fahrer rettete er so das Leben und verhinderte einen schlimmeren Unfall. Dass auch sein Auto bei der Aktion zu Schaden kam, störte ihn nicht – „Das ist nur Blech“, sagte er. Doch auch darüber muss er sich nun keine Gedanken mehr machen. Als der Chef des Autoherstellers Tesla von der Heldentat mitbekam, twitterte er: „Als Anerkennung bezahlt Tesla alle Reparaturkosten.“ Die Polizei hatte den Schaden auf etwa 2000 Euro beziffert.

In appreciation, Tesla is providing all repair costs free of charge and expedited. https://t.co/D68HNJcCoQ