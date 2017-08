Als BBC-Nachrichtensprecher Simon McCoy jüngst in seiner Sendung über surfende Hunde berichten soll, kann der Brite seine Langeweile nicht verbergen. „Denken Sie daran, es ist August“, moderiert der 55-Jährige das Thema an, was ihm offenkundig nur schwer über die Lippen geht: eine Hunde-Surf-Weltmeisterschaft in Kalifornien. Als die Regie wieder zurück zu ihm ins Fernsehstudio schaltet, fügt McCoy noch trocken hinzu: „Wie schade, uns sind die Bilder ausgegangen.“

Die Szene aus der BBC-Nachrichtensendung mausert sich allmählich zum viralen Hit im Internet. „Einfach brillant“, kommentieren McCoy-Fans den Ausschnitt. „Das hat absolut meinen Tag gerettet“, schreibt ein anderer Zuschauer. Und so hat McCoy es doch geschafft, aus einer langweiligen Sommerloch-Meldung eine gute Geschichte zu machen.