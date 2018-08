Die Kampagne „People’s Vote“ in Großbritannien für ein neues Brexit-Referendum nimmt seit ihrer Gründung im Frühjahr dieses Jahres gewaltige Ausmaße an. Jetzt wird sie auch noch finanziell gewaltig unterstützt. Laut britischer Medien hat der vielfache Millionär Julian Dunkerton, Co-Gründer des Modelabels Superdry, eine Million Pfund gespendet. „Wir haben eine echte Chance, dies umzudrehen“, sagt Dunkerton. „Ich habe einen guten Instinkt, wenn Stimmungen kippen und wir sind jetzt in einer solchen Situation."

Wenn der Brexit 20 Jahre früher vollzogen worden wäre, wäre seiner Marke dieser Erfolg nicht möglich gewesen, sagt Dunkerton, der 53 Jahre alt ist und mit seiner Marke in 600 Ländern vertreten ist. Ob es in Großbritannien zu einem zweiten Votum kommen wird, ist noch völlig offen. Aber: Zwei Jahre nach dem ersten Votum ist die Bevölkerung tief gespalten, sogar viele Brexit-Befürworter wollen erneut abstimmen.

Laut einer Umfrage des privaten Nachrichtensenders Sky News sind 50 Prozent für einen Brexit, 48 Prozent dagegen. Die Frist für eine Einigung zwischen der EU und Großbritannien über den Austritt läuft im März 2019 aus, dann muss Großbritannien die Union verlassen, ob mit oder ohne Anschluss-Deal. Red