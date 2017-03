Mehr als 19 000 Menschen ohne Abitur studieren in Nordrhein-Westfalen. Damit hält das Bundesland beim Anteil ausschließlich beruflich qualifizierter Studierender einen Spitzenplatz neben Hamburg und Berlin, wie das Centrum für Hochschulentwicklung berichtete. Es untersucht seit Jahren, wie sich der noch immer geringe Anteil der Studenten ohne allgemeine Hochschul- oder Fachhochschulreife entwickelt. Bundesweit liegt dieser bei 1,8 Prozent (51 000 Studierende), in NRW immerhin bei 2,6 Prozent.



Positiv bewerten die Experten vor allem die stetig steigende Absolventenquote dieser Gruppe, sie lag 2015 in NRW bei 1,7 Prozent (2014: 1,3 Prozent). Der Anteil der Studienanfänger ohne Abi sei mit 4,3 Prozent zwar leicht rückläufig aber im Bundesvergleich noch immer überdurchschnittlich: 5333 Studenten ohne Abi schrieben sich 2015 über Zulassungs- und Begabtenprüfungen, per Probestudium oder ähnliches ein. Bundesweit lag der Anteil der Erstsemester ohne schulische Zugangsberechtigung zur Hochschule bei 2,5 Prozent.

Mehr zum Thema Unis in NRW - 93 Studierende kommen auf einen Professor