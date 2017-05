North Tonawanda. Schöne, glatt-glänzende, blonde und braune Haare, über Jahre gepflegt und wachsen gelassen – jetzt abgeschnitten für einen guten Zweck. Die Amerikanerin Phoebe Kannisto und ihre sechs Söhne haben sich über ein bis fünf Jahre die Haare wachsen lassen, um sie dann für Krebskranke zu spenden. Beim Friseurbesuch am vergangenen Montag sind über 17 Fuß – also mehr als fünf Meter – Haare zusammengekommen.

Doch für die sechs Kinder Andre (10 Jahre), Emerson und Silas (beide 8), Herbie, Reed und Dexter (alle 5) war nicht der Haarschnitt nach so langer Zeit das schwierigste an der Sache: Wegen der wallenden Mähnen wurden sie immer wieder in der Schule gehänselt und von Mitschülern aufgezogen. Doch das hielt sie nicht davon ab, ihr Vorhaben beizubehalten. Die Mutter ist stolz auf ihre Söhne, die offenbar schon ein dickes Fell entwickelt haben, sagte sie dem Magazin Huffpost. „Sie machen schon Pläne für die nächste Haarspende.“