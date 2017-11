ARCHIV - Zwerggänse stehen am 06.03.2014 im Weltvogelpark Walsrode (Niedersachsen). Für Vogelschützer ist es schon eine kleine Sensation: Eine ungewöhnlich große Gruppe ausgewilderter Zwerggänse aus einem schwedischen Rettungsprogramm ist in Nordrhein-Westfalen aufgetaucht. Die Jungtiere landeten in einem westfälischen Auengebiet der Lippe, wie der Deutsche Jagdverband und Naturschutzorganisationen mitteilten. (zu dpa vom 09.11.2017) Foto: Holger Hollemann/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++