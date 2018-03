Sie kamen, brüteten und sind geblieben: Das einzige Seeadlerpaar in NRW hat sich für die nächste Brut präpariert. Das Paar habe seinen stattlichen Horst auf einem Baum in der Region Wesel/Kleve ausgebaut, sagte der Naturkundler Hans Glader: „In den nächsten Tagen werden sie die Eier legen.“ Jetzt und in der folgenden Brutzeit reagierten die Tiere äußerst empfindlich auf Störungen. Darum gehört der Standort des Nests zu den streng gehüteten Geheimnissen der Vogelexperten.

„Wenn sie gestört werden, verlassen sie den Horst“, sagt Glader – und damit vielleicht auch NRW. Das möchte niemand riskieren. Denn es war schon eine kleine Sensation, als das Paar im vergangenen Jahr in NRW auftauchte, sein Nest baute und gleich für zweifachen Nachwuchs sorgte. Bis dahin war auf dem Gebiet von NRW laut Glader rund 200 Jahre kein Seeadler mehr zu sehen. red