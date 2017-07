Wenn Kinder todkrank sind, ist das immer eine besonders fürchterliche Sache. So viel Leben, das sie nie erleben werden. Daher wird oft versucht, den jungen Patienten noch so viele Wünsche wie möglich zu erfüllen. Der fünfjährige Daniel aus Amerika leidet an einem aggressiven Hirntumor. Die Überlebenschance liegt bei nur etwa zehn Prozent. Sein größter Held ist der Schauspieler Ryan Reynolds – sein Lieblingsfilm Deadpool aus der Marvel-Reihe.

Eine Assistentin des Schauspielers zufällig auf einen Aufruf von Daniels Eltern aufmerksam, in dem sie um Spenden für den Jungen baten. Dort war auch über sein großes Idol zu lesen. Der handelte gleich und griff zum Telefonhörer. Etwa 15 Minuten nahm er sich während der Dreharbeiten Zeit und führte den Jungen per Videochat über das Set von Deadpool 2, an dem er gerade arbeitete. „Ich habe mich so für Daniel gefreut. Er war so aufgeregt und hat es gleich all seinen Freunden erzählt“, sagte seine Mutter nach der Überraschung.