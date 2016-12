Das gibt es auch Sammlung für Angehörige

Ein britischer Lastwagenfahrer hat für die Angehörigen des 37-jährigen polnischen Kollegen Lukasz Urban, der beim Anschlag von Berlin getötet wurde, mehr als 50 000 Euro gesammelt. „Obwohl ich Lukasz nicht kannte, hat die Geschichte mich schockiert und angewidert“, erklärte der Trucker Dave Duncan, der seine Sammelaktion über die Crowdfunding-Homepage GoFundMe startete.

Erst am Dienstag ins Internet gestellt, kamen mit der Sammlung bis gestern 59 000 Euro (rund 50 000 Pfund) zusammen. Duncans Spendenaufruf endet mit den Worten „RIP (Ruhe in Frieden) Lukasz – von den Truckern in Großbritannien und anderswo“. Laut der Website beteiligten sich mindestens 3400 Spender. Urban hatte als Fahrer für das Unternehmen seines Cousins Ariel Zurawski gearbeitet.