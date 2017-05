In Nordrhein-Westfalen hat am Mittwoch offiziell die Erdbeersaison begonnen. Wegen der Kälte mussten Verbraucher nach Angaben der Landwirtschaftskammer NRW rund drei Wochen länger warten als im vergangenen Jahr. Die ersten Blüten waren stellenweise erfroren, das Ausmaß der Schäden war regional sehr unterschiedlich, wurde aber landesweit auf bis zu 30 Prozent geschätzt.

Der Provinzialverband Rheinischer Obst- und Gemüsebauer eröffnete die Saison mittags in einem Anbaubetrieb im Rhein-Sieg-Kreis. Mit einer Anbaufläche von knapp 3000 Hektar ist Nordrhein-Westfalen hinter Niedersachsen Erdbeerland Nummer zwei in Deutschland. Beim Anbau in Gewächshäusern und Folientunneln ist NRW bundesweit führend. Hauptanbaugebiete sind der Niederrhein, das südliche Rheinland und Westfalen-Lippe.