Schüttorf-Ohne liegt in der Grafschaft Bentheim westlich von Osnabrück. Über besondere Verbindungen zum katalanischen Politiker Carles Puigdemont ist bisher nichts bekannt. Aber das könnte sich ändern. Jedenfalls, wenn es nach Karl W. ter Horst geht. Der Pastor im Ruhestand hat dem derzeit noch in Neumünster inhaftierten Separatistenführer Asyl in seinem Privathaus angeboten und will auch für alle Kosten aufkommen. „Es ist ein Unding, dass er ausgerechnet in Deutschland verhaftet wurde“, sagte ter Horst der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.

Er stehe der katalonischen Unabhängigkeit skeptisch gegenüber, sei Katalonien aber seit 50 Jahren verbunden. „Nur weil er sich für die Separation eingesetzt hat, kann er doch nicht einfach verhaftet werden“, wird ter Horst zitiert. Sein Angebot eines privaten „Kirchenasyls“ hat der Pastor bereits an die Justizvollzugsanstalt Neumünster geschickt. Eine Antwort hat er noch nicht bekommen.