Mit einem kleinen Fest hat der Karlsruher Zoo dem Pippi-Langstrumpf-Papagei Rosalinda am Sonntag zum 50. Geburtstag gratuliert. Rosalinda ist der Künstlername des Vogels aus dem Film „Pippi in Taka-Tuka-Land“. Der Ara, eigentlich ein Männchen namens Douglas, war im vergangenen Jahr aus dem schwedischen Malmö nach Baden gekommen. Mit 50 Jahren ist ein Ara nach Angaben des Zoos bereits ungewöhnlich alt.

Nach Angaben eines Sprechers nahmen mehrere hundert Zoo-Besucher an der Feier teil, außerdem zahlreiche Kinder, die sich als Pippi Langstrumpf oder andere Figuren aus den Büchern und Filmen verkleidet hatten. Ihnen hatte der Zoo freien Eintritt gewährt. Douglas lebt in seiner Altersresidenz mit einer neuen Partnerin zusammen. Das Ara-Weibchen Gojan, das viele Jahre an Douglas’ Seite gelebt hatte, war im Karlsruher Zoo gestorben.