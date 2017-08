Air Berlin in Not - derweil klettern die Preise für die Schokoladenherzen der Fluglinie in die Höhe.

Wenn etwas zu Ende geht, kann man schon mal wehmütig werden. Aber auch bei einer Airline-Pleite? Kunden von Air Berlin sind offenkundig schon kurz nach der Insolvenz der Fluggesellschaft nostalgisch. Die einen wollen im Internet schnell noch ein paar Gutscheine loswerden, die anderen bieten „Sammlerstücke“ an.

Zumindest häufen sich in den vergangenen Tagen die Produkte bei den Online-Auktionshäusern. Die Preisgebote reichen bis zu 500 Euro – so viel kostet ein Schokoladenherz der Airline. Ein wohl nicht ganz so ernst gemeintes Angebot, für das sich bislang noch keiner erwärmen konnte. Der Versand wäre immerhin kostenlos. Zu finden sind außerdem: ein Hosengürtel in „seltener Flugzeuggurt-Optik mit eingraviertem Air-Berlin-Logo“ für 24,99 Euro, Air-Berlin-Schlüsselbänder für einen Euro und eine Spucktüte (neu) für ebenfalls einen Euro.