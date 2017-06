Der Naturschutzbund Nabu zählt Schmetterlinge. Vom 16. Juni bis zum 17. Juli dauert die Mitmachaktion, die auf den allgemeinen Rückgang der Insekten aufmerksam machen soll und erstmals in ganz NRW stattfindet.

Der Nabu informiert im Internet über die häufigsten Arten wie Admiral, Bläuling, Kleiner Fuchs, Schornsteinfeger, Tagpfauenauge oder Großes Ochsenauge. Die Aktion „Zeit der Schmetterlinge“ orientiert sich an den schon traditionellen Vogelzählungen, die der Nabu zweimal im Jahr organisiert. Dabei machen regelmäßig Tausende Interessierte mit.

Die Zählaktion für Schmetterlinge gab es in den vergangenen beiden Jahren nur am Niederrhein, mehrere hundert Teilnehmer machten mit. Die von ihnen erfassten Schmetterlingszahlen werden von Fachleuten ausgewertet: „Das Vorkommen lässt Rückschlüsse auf andere Insekten zu“, sagte Christian Chwallek, stellvertretender Nabu-Vorsitzender in NRW.

nrw.nabu.de