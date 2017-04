Die Tagesbetreuung von kleinen Kindern ist in Deutschland zwar immer noch in den allermeisten Fällen Frauensache. Doch der Anteil der Männer an den Erziehern und Tageseltern steigt leicht. Gut jeder 20. Beschäftigte in der Kindertagesbetreuung war im März 2016 ein Mann.



Fünf Jahre zuvor war es nur etwa jeder 27. Beschäftigte. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden gestern mit, einen Tag vor dem Kids’ Day. Insgesamt arbeiteten 2016 rund 30 500 Männer in der pädagogischen Betreuung als Tagesvater oder Erzieher mit Klein-, Kindergarten- und Grundschulkindern. Das waren 13 800 Männer mehr als fünf Jahre zuvor.



Immer wieder wurde in der Vergangenheit beklagt, dass es zu wenig männliche Bezugspersonen in der Betreuung kleiner Kinder gibt.