Der in Berlin geborene Schauspieler August Diehl (41, „Inglorious Basterds“) hat sich jahrelang auf seine Rolle als Karl Marx vorbereitet – dessen Hauptwerk „Das Kapital“ aber nicht näher studiert. „,Das Kapital’ habe ich angefangen, aber da unser Film in dem frühen Bereich spielt, habe ich das nicht wirklich gelesen“, sagte der 41-Jährige der „Berliner Zeitung“. Der Film „Der junge Karl Marx“ von Raoul Peck mit Diehl in der Hauptrolle hat in diesem Monat bei der Biennale in Berlin Premiere gefeiert.



Der Schauspieler sagte, ihm seien die Briefwechsel zwischen Karl und dessen Frau Jenny Marx sowie Friedrich Engels viel wichtiger gewesen. „Darin steht viel Persönliches, man erfährt, wie sie als Freunde miteinander verbunden waren.“ Auch mit frühen Werken von Marx, die vor „Das Kapital“ erschienen, habe er sich ausgiebig beschäftigt.



„Das Kapital“ umfasst drei Bände mit fast 3000 Seiten.