Vom einstigen Weinberg der Familie von Karl Marx gibt es jetzt erstmals einen „Kapital“-Wein. „Wir haben 1300 Flaschen abgefüllt“, sagte Winzer Maximin von Schubert vom Weingut Maximin Grünhaus in Mertesdorf bei Trier. Der Rieslingwein (2016) aus der Lage Herrenberg soll am 200. Geburtstag von Karl Marx bei einem Festakt in seiner Geburtsstadt Trier ausgeschenkt werden. Die Marxens hatten in der Lage rund 30 Jahre lang mehr als zwei Hektar Rebfläche besessen. Nach dem Tod des Vaters 1838 wurde Karl Marx kurzfristig selbst zum Weinbergbesitzer, bevor ihn seine Mutter für seinen Teil auszahlte. Als die Mutter starb, verkaufte Marx die letzten fünf Fuder (je 1000 Liter), die im Keller des Trierer Wohnhauses lagerten.