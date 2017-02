Kleine Schlappohren auf großer Tour: Fünf Kaninchen sind ohne ihre Besitzerinnen mit dem ICE von Leipzig nach Berlin gefahren. Dort wurden sie von der Bundespolizei schon erwartet. Auslöser für den tierischen Einsatz am Sonntag war eine Panne beim Einsteigen der beiden Besitzerinnen auf dem Leipziger Hauptbahnhof.



Wie die Bundespolizeiinspektion Leipzig am Montag mitteilte, kamen die beiden Frauen mit insgesamt neun Tieren von einer Zuchtkaninchenausstellung in Erfurt und mussten in Leipzig umsteigen. Als sie den ersten Behälter mit fünf Kaninchen in den ICE gestellt hatten, verschlossen sich plötzlich die Türen – und ab ging es ohne die restlichen vier Artgenossen und die beiden Besitzerinnen. Die Bundespolizei informierte das Zugpersonal und konnte Tier und Mensch in Berlin schließlich wieder zusammenbringen.