Das gibt es auch Jawort in der Regiobahn

Düsseldorf. Ewige Liebe hat sich ein Thüringer Paar in einem Regionalzug geschworen. Auf der Strecke Eisenach–Halle bekräftigten der 56-jährige Eisenbahner und seine 38 Jahre alte Braut in dieser Woche vor einer Standesbeamtin ihr „Ja“, wie ein Sprecher der Bahngesellschaft Abellio sagte. Offiziell geheiratet hatten die beiden bereits im Dezember.



Die Frau sei auf die Idee gekommen, zumindest die Zeremonie in den Regionalzug zu verlegen, berichtete der Sprecher. Die Regionalbahnstrecke gehöre zu denen, auf der ihr Auserwählter als Kundenbetreuer im Einsatz sei. Das Paar war nicht allein unterwegs: Eine zwölfköpfige Hochzeitsgesellschaft stieg in Fröttstedt zu und begleitete beide bis nach Halle, wo nach einer kleinen Feier die Regionalbahn zurück nach Thüringen bestiegen wurde.