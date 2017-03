Eine neue Freundin für Krümel und Co.: In der US-Version der „Sesamstraße“ ist im April zum ersten Mal Julia zu sehen. Die neue Puppe ist vier Jahre alt, hat orangene Haare, einen Kuschelhasen und Autismus – eine psychische Erkrankung mit Symptomen wie Verhaltens- oder Sprachauffälligkeiten.

Im deutschen Fernsehen wird Julia voraussichtlich nicht zu sehen sein, teilte der NDR aber auf Anfrage mit. Julia ist in der amerikanischen „Sesamstraße“ die Nachbarin von Figuren wie dem Krümelmonster, die seit fast 50 Jahren auf dem Bildschirm zu sehen sind. Online gibt es bereits Material über und Videos mit Julia zu sehen, zum Beispiel, wie sie „Sunny Days“ singt. Julias Puppenspielerin ist Stacey Gordon, deren Sohn Autismus hat.



Die Autorin der „Meet Julia“-Folge, Christine M. Ferraro, sagte in einem BBC-Bericht, sie fände es gut, wenn Julia nicht als „das Kind der Sesamstraße mit Autismus“ wahrgenommen werde. „Mir würde gefallen, wenn sie einfach Julia ist.“ Die Folge wird in den USA am 10. April ausgestrahlt.