Düsseldorf. Ein belgisches Hotel vermietet Goldfische an einsame Gäste und macht damit nicht nur bei seiner Kundschaft, sondern auch im Internet Furore. „Wir wollten ursprünglich an der Rezeption stehenden Gästen damit die Wartezeit verkürzen“, sagte der Manager des Charleroi Airport Hotel südlich von Brüssel, David Dillen. Das an der Rezeption stehende Goldfischglas samt dem Hinweis „Rent-a-Fish“ wird von Gästen seitdem nicht nur fotografiert und in sozialen Medien gepostet, sondern die insgesamt drei Fische werden tatsächlich auch ausgeliehen. 3,50 Euro pro Tag kostet die Goldfischmiete, Familien mit Kindern können einen Fisch gratis mit aufs Zimmer nehmen.

Ein Fisch wurde sogar bereits von einem Mädchen aus den Niederlanden entführt, erzählte Dillen. Das Kind hatte den Fisch in kurzer Zeit so liebgewonnen, dass es ihn heimlich ins Auto stellte. Später rief der Vater von unterwegs an, inzwischen lebt der Fisch als Dauerleihgabe in Holland. „Wir bekommen manchmal ein Foto zugeschickt“, sagte der Hotelmanager.