Das gibt es auch Hoher Jackpot zum Jahresende

Zum Jahresabschluss wartet auf die deutschen Lottospielerein ein 90 Millionen Euro-Jackpot. „Einen wird es dieses Jahr noch treffen“, sagte Axel Weber, Sprecher von Eurojackpot.

20 neue Eurojackpot-Millionäre gab es in diesem Jahr bisher. Das ist laut Weber ein Rekord. Mit dem größten Jackpot von 2016 warten nicht nur die 90 Millionen auf einen Gewinner, sondern in der Gewinnklasse 2 weitere elf Millionen Euro. Aber: Die Gewinnchance beträgt knapp eins zu sechs Millionen. Wer dabei das Glück rein logisch bezwingen möchte, wird also nicht erfolgreich sein.

In der Praxis ist es nicht möglich, alle verschiedenen sechs Millionen Tipps für die Gewinnklasse 2 zu spielen um die Zahlenkombination mit den 5 Richtigen und einer richtigen Eurozahl zu knacken. „Dies alleine würde rund 2500 Stunden dauern und ist somit technisch ausgeschlossen“, sagte Weber