Wie ärgerlich es ist, wenn die Fluggesellschaft das Gepäck beim Umsteigen verliert, weiß jeder, dem das schon einmal passiert ist. Ein Brautpaar aus den USA traf es aber besonders hart. Denn im Koffer, der zwischen Washington und Reykjavik, wo die Hochzeit stattfinden sollte, verloren ging, war auch der Hochzeitsanzug des Bräutigams.

Das Paar nahm es gelassen – vielleicht auch, weil die Braut ihr Kleid in weiser Voraussicht im Handgepäck mitgenommen hat. Statt sich lange zu ärgern, nahmen sie’s mit Humor. Auf dem Hochzeitsfoto posierten sie in inniger Pose, sie im schönen, weißen Kleid, er in T-Shirt und Unterhosen. „Der Hochzeitsanzug ist eine Aufmerksamkeit von Delta Airlines“, schrieb er sarkastisch auf das Shirt. Die Koffer kamen übrigens noch an. Vier Stunden nach der Hochzeit.