Humanitäre Helfer haben in Syrien nach vier Monaten des Wartens auf Genehmigungen erstmals wieder Konvois mit Hilfsgütern in vier belagerte Orte gebracht. Nach Fua und Kafraja, die von Rebellen belagert werden, seien 58 Lastwagen mit Hilfsgütern für 40 000 Menschen gebracht worden, sagte die Sprecherin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRI), Iolanda Jaquemet, am Mittwoch in Genf.



Weitere 18 Trucks für 20 000 Menschen erreichten die Orte Sabadani und Madaja, die von Regierungstruppen belagert werden. An Bord war Material verschiedener Hilfsorganisationen. Die Einwohner hätten das Nötigste bekommen, aber die Versorgung reiche bei Weitem nicht aus, sagte Jaquemet. Die vier Orte im Nordwesten und im Zentrum Syriens waren über Monate Opfer eines Tauziehens um humanitäre Hilfe. Die Konfliktparteien wollten laut UN Konvois nur durchlassen, wenn auch die Gegenseite Lieferungen erlaubt.