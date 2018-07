Lastwagen, Züge und motorisierte Schiffe beherrschen den Gütertransport in den USA, aber eine Gruppe aus Unternehmern will das Rad der Zeit zurückdrehen und damit die Umwelt schützen.

Mit einem 1946 gebauten Segelschoner wollen sie Güter wie Bier, Salz und Nüsse in Orte am Hudson River im Staat New York liefern und so CO2-neutralen Handel unterstützen. Rund 15 Ziele soll der knapp 20 Meter lange Zweimaster ansteuern, darunter auch New York. Das Projekt richtet sich vor allem an kleine Betriebe, die bei der Herstellung ihrer Waren auf Umwelt und nachhaltige Landwirtschaft achten. Nach zwei Jahren Vorbereitung fehlen dem Team jetzt noch rund 50 000 Dollar (43 000 Euro), um die „Apollonia“ für den Gütertransport startklar zu machen. Schiffe sind für etwa drei Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich. Den größten Teil davon macht mit 87 Prozent die internationale Schifffahrt aus.